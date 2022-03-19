Лукашенко заявил, что Украина не должна иметь ядерное оружие и угрожать России

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает Украине стать такой, как Белоруссия. По его словам, она не должна быть «плацдармом для нападения на Россию», иметь ядерное оружие и угрожать российскому государству.

Политик добавил, что Украине не следует запрещать местному населению разговаривать на любом языке. Лукашенко отметил, что в стране находится «немало русских», передает «РИА Новости».

Фото: commons.wikimedia.org

Также сегодня белорусский президент заявил, что Россия и Белоруссия — это одно целое в экономике и военной сфере. Он рассказал, что разрыв кооперационных связей обернется катастрофой в экономике. А в военном отношении у государств одна группировка вооруженных сил.

Диана Жиленкова