Президент России назначил нового судью в Набережных Челнах
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителях президента РФ в квалификационных коллегиях судей регионов страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, в Татарстане судьей Набережночелнинского городского суда стала Виктория Бондарева. Документ предусматривает 6-летний срок полномочий.
В январе согласно указу Путина председателем Сабинского районного суда стал Дамир Сабиров, судьей Верховного суда РТ — Илдар Хаев, судьей Лаишевского районного суда — Руслан Альмиев.
В ноябре председателем Рыбно-Слободского районного суда был назначен Евгений Рябин. А в городские суды Альметьевска и Челнов судьями утвердили Ильдара Ишмурзина и Рамиля Хуснуллина соответственно.
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