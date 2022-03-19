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Президент России назначил нового судью в Набережных Челнах

09:37, 19.03.2022
Президент России назначил нового судью в Набережных Челнах
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителях президента РФ в квалификационных коллегиях судей регионов страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, в Татарстане судьей Набережночелнинского городского суда стала Виктория Бондарева. Документ предусматривает 6-летний срок полномочий.

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе согласно указу Путина председателем Сабинского районного суда стал Дамир Сабиров, судьей Верховного суда РТ — Илдар Хаев, судьей Лаишевского районного суда — Руслан Альмиев.

В ноябре председателем Рыбно-Слободского районного суда был назначен Евгений Рябин. А в городские суды Альметьевска и Челнов судьями утвердили Ильдара Ишмурзина и Рамиля Хуснуллина соответственно.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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