В Татарстане назначили новых судей
В городские, районные суды и Верховный суд Татарстана назначили новых судей, такой указ подписал президент России Владимир Путин, документ есть на официальном портале правовой информации.
Председателем Рыбно-Слободского районного суда назначен Евгений Рябин. Предполагается, что он будет занимать эту должность десять лет.
В городские суды Альметьевска и Челнов судьями утвердили Ильдара Ишмурзина и Рамиля Хуснуллина соответственно. Судьями Верховного суда республики назначили Гузель Ахунову, Рустема Галимова и Наиля Тазиева.
В последний раз Владимир Путин назначал судей Татарстана в начале октября.
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