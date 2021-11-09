В Татарстане назначили новых судей

В городские, районные суды и Верховный суд Татарстана назначили новых судей, такой указ подписал президент России Владимир Путин, документ есть на официальном портале правовой информации.

Председателем Рыбно-Слободского районного суда назначен Евгений Рябин. Предполагается, что он будет занимать эту должность десять лет.

В городские суды Альметьевска и Челнов судьями утвердили Ильдара Ишмурзина и Рамиля Хуснуллина соответственно. Судьями Верховного суда республики назначили Гузель Ахунову, Рустема Галимова и Наиля Тазиева.

Фото: realnoevremya.ru

В последний раз Владимир Путин назначал судей Татарстана в начале октября.

Маргарита Головатенко