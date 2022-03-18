В Татарстане на строительство дорог с переходным типом покрытия предусмотрели более 570 млн рублей

В Татарстане планируют разработать программу по строительству дорог с переходным типом покрытия из местных карьеров республики. Об этом рассказал начальник управления автомобильных дорог Миндортранса РТ Олег Казеннов.

По его словам, все районы дали положительный ответ на участие в данной программе. Предусматривается финансирование в 574,3 млн рублей. Для формирования программы были выбраны 20 районов, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

— Районам, которые не имеют карьеров, но включены в программу, щебень будет доставляться из соседних районов через сушу, а также через воду. Сделано это, чтобы оценить разницу строительства таких дорог, — рассказал Казеннов.

Недавно сообщалось, что правительство РФ направит Татарстану на ремонт дорог с 2022 по 2024 годы 15,6 млрд рублей. Так, в этом и следующем году республика получит из федерального бюджета 5 млрд рублей, а в 2024-м — 5,6 млрд.

Диана Жиленкова