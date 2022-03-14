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В вытяжной трубе казанского хлебозавода произошло задымление

23:10, 14.03.2022
В вытяжной трубе казанского хлебозавода произошло задымление
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В вытяжной трубе газовой печи одного из цехов казанского хлебозавода №3 произошло задымление. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, еще до прибытия спасателей, администрация предприятия эвакуировала 25 человек. В результате происшествия никто не пострадал. Причиной задымления стало пригорание в ходе приготовлении пищи.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Отмечается, что пожарные с помощью тепловизора проверили кровлю и подчердачное пространство. В результате проверки скрытые очаги горения не были обнаружены.

На прошлой неделе в Нижнекамском районе в одноэтажном частном доме произошел пожар. Пожарные обнаружили тела женщины 1969 года рождения и мужчины 1986 года рождения. Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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