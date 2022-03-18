В Татарстане экс-председателя правления СНТ осудят за мошенничество на 2 млн рублей

В Татарстане 44-летнего бывшего председателя правления одного из СНТ обвинили в совершении 32 эпизодов преступлений по уголовным статьям о коммерческом подкупе и мошенничестве, сообщили в МВД по РТ.



Правоохранители установили, что в 2015—2020 годах обвиняемый получил от участников СНТ деньги за незаконное увеличение площади их земельных участков — это делалось за счет поглощения соседних.

В акты согласования границ земельных участков вносились заведомо недостоверные сведения о местоположении их границ. Ущерб от его действий физическим лицам и комитету земельных и имущественных отношений Казани оценили в 2 млн рублей.

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В Татарстане начальника МБУ «Отдел культуры» учреждения заподозрили в мошенничестве при организации новогодних мероприятий. По версии следствия, в 2021—2022 годы подозреваемый совместно с неустановленными должностными лицами, похитил бюджетные средства, заключая фиктивные договоры об оказании услуг и закупках товаров по завышенным ценам на организацию новогодних мероприятий в районе. По предварительным данным, речь идет о сумме в 210 тыс. рублей.

Маргарита Головатенко