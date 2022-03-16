В Татарстане руководителя учреждения заподозрили в мошенничестве при организации новогодних мероприятий

Следственные органы СК РФ по Татарстану задержали 35-летнего начальника МБУ «Отдел культуры» Пестречинского района по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2021—2022 годы подозреваемый совместно с неустановленными должностными лицами, похитил бюджетные средства, заключая фиктивные договоры об оказании услуг и закупках товаров по завышенным ценам на организацию новогодних мероприятий в районе. По предварительным данным, речь идет о сумме в 210 тыс. рублей. Полученные средства он использовал в личных целях.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по РТ

Свою причастность к совершению преступлений мужчина не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



В феврале Следком по РТ возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении 46-летней женщины, депутата Совета Чистопольского сельского поселения. Ее заподозрили в мошенничестве с грантом Минсельхозпрода РТ.



Татьяна Леухина