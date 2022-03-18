В Татарстане на посевную кампанию планируется направить более 30 миллиардов рублей — это много или мало?

В Татарстане планируют направить на посевную кампанию более 30 млрд рублей. Об этом рассказал начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.



По его словам, эти расчеты пока примерные. Точные сроки посевной кампании тоже пока не называются. Однако Садыков отметил, что необходимо быть готовыми в любой момент выйти на поля.

Он также добавил, что в прошлом году ранняя осень оказалась засушливой. Однако в конце сезона удалось пополнить среднегодовой запас продуктивной влаги в почве. Это работает на урожай.



30 миллиардов рублей — это:

$ 286,2 миллиона, или €258,7 миллиона, — по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. На 2 миллиарда рублей больше , чем потратили на посевную кампанию в 2021 году — это около 28 миллиардов рублей.

, чем потратили на посевную кампанию в 2021 году — это около 28 миллиардов рублей. По 10,7 тысячи рублей на каждый гектар с учетом того, что в 2021 году площади посевов в республике составили 2,8 миллиона га.

с учетом того, что в 2021 году площади посевов в республике составили 2,8 миллиона га. На 17 миллиардов рублей меньше , чем в 2021 году из-за засухи недополучил сельскохозяйственный комплекс Татарстана — эта сумма составила 47 миллиардов рублей.

, чем в 2021 году из-за засухи недополучил сельскохозяйственный комплекс Татарстана — эта сумма составила 47 миллиардов рублей. На 5 миллиардов рублей больше , чем ушло на посевную кампанию в 2020 году — два года назад она обошлась в 25 миллиардов рублей.

, чем ушло на посевную кампанию в 2020 году — два года назад она обошлась в 25 миллиардов рублей. В 4,4 раза больше , чем направят на проведение посевной аграрии Мордовии в этом году — в регионе на кампанию уйдет 6,8 миллиарда рублей.

, чем направят на проведение посевной аграрии Мордовии в этом году — в регионе на кампанию уйдет 6,8 миллиарда рублей. На 9 миллиардов рублей больше , чем запланировали на посевную в Башкортостане — стоимость посевной кампании на 2022 год здесь оценили в 21 миллиард рублей.

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, чем направят на посевную кампанию в Марий Эл в 2022 году — она обойдется в 2,5 миллиарда рублей. На 14,6 миллиарда рублей больше стоимости посевной кампании в Новосибирской области — в этом году она будет стоить 15,4 миллиарда рублей.

стоимости посевной кампании в Новосибирской области — в этом году она будет стоить 15,4 миллиарда рублей. В 2 раза больше , чем обошлась посевная Татарстану 12 лет назад — тогда республика затратила на нее 15 миллиардов рублей.

, чем обошлась посевная Татарстану 12 лет назад — тогда республика затратила на нее 15 миллиардов рублей. Примерно такую же сумму выделило правительство в декабре 2021 года на сбалансированность бюджетов регионов — 45 субъектов РФ получили почти 30 миллиардов рублей.





Дарья Акимова