В Татарстане мошенники стали действовать под видом судебных приставов

Фото: УФССП РФ по РТ

Управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану предупредило жителей об участившихся случаях мошенничества, в котором злоумышленники выдают себя за судебных приставов.



Злоумышленники присылают на электронную почту граждан письма о наличии задолженности, которую якобы нужно срочно оплатить. В фальшивых уведомлениях указывается, что в случае непогашения долга у татарстанца арестуют имущество и банковские счета.

Мошенники направляют ссылку для погашения задолженности. Тогда пользователям предлагают загрузить файл, в котором содержится вредоносный вирус. Так мошенники получают доступ к персональным данным граждан и реквизитам их банковских карт.

В УФССП по Татарстану рекомендуют пользователям переходить по длинным ссылкам или созданным с помощью сервисов сокращения ссылок. Не рекомендуется нажимать на ссылки из письма, если они заменены на слова, а также не наводить на них мышкой и просматривать полный адрес сайтов. Необходимо проверять письма, в которых содержатся призывы к действиям: «открой», «прочитай», «ознакомься», а также с темами, связанными с долгами, финансами и банками.

В Минздрав России стали поступать сообщения о случаях телефонных обзвонов жителей страны с предупреждением о дефиците лекарств. В частности, мошенники призывают россиян запасаться медикаментами впрок. Как объяснили в ведомстве, подобные звонки производятся с целью создания панических настроений и искусственного ажиотажа на рынке. Сам же Минздрав РФ к таким звонкам отношения не имеет.

Маргарита Головатенко