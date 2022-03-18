В Казани в четверг произошло 3 наезда на пешеходов
В Казани за четверг, 17 марта. произошло 212 ДТП, три из них с пострадавшими — во всех случаях транспорт наехал на пешеходов, сообщает ГИБДД по Казани.
Четырех водителей задержали в пьяном состоянии, у еще четырех водителей не было прав. Сотрудники Госавтоинспекции столицы РТ доставили в отделы полиции доставили трех граждан по подозрению в совершении преступлений.
В среду, 16 марта, в Казани произошло 192 ДТП, одно из которых с пострадавшим — произошло столкновение автомобилей.
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