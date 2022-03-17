В Казани за среду произошло 192 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В среду, 16 марта, в Казани произошло 192 ДТП, одно из которых с пострадавшим — произошло столкновение автомобилей.



Семь водителей задержали в пьяном состоянии, у еще шестерых не было прав. В отделы полиции доставили двух граждан, которых подозревают в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

15 марта в Зеленодольске девушка за рулем автомобиля Hyundai Elantra сбила 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребенок получил ушиб правого коленного сустава. Врачи осмотрели пострадавшую, после чего отпустили домой.

Маргарита Головатенко