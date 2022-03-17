Бастрыкин поручил проверить призывы Гордона к насилию в отношении российских военных

В Следственном комитете России проведут проверку в отношении украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к насилию против российских военных. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Отмечается, что призывы к насилию прозвучали в эфире телеканала «Украина 24». Кроме того, ранее в своем обращении Гордон призывал к использованию ядерного оружия против российского государства.

Фото: commons.wikimedia.org

Как пояснили в Следкоме, по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.

На прошлой неделе компания Meta временно разрешила призывы к насилию в Facebook и Instagram в отношении российских военных из-за спецоперации РФ на Украине. Позже там уточнили, что новая политика этих двух соцсетей будет применяться только на территории Украины. И подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан РФ на своих платформа.



21 марта суд рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности на российской территории. Напомним, Роскомнадзор уже официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов. Также в РФ ограничен доступ к Facebook и Twitter.

Диана Жиленкова