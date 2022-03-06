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В Челнах мужчина на снегоходе провалился под лед

11:42, 06.03.2022 1
В Челнах мужчина на снегоходе провалился под лед
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах местный житель на снегоходе провалился под лед реки Мелекески. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Инцидент произошел минувшей ночью. На место прибыли спасатели. Мужчину 1983 года рождения вытащили в 50 м от берега. Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В прошлом месяце в республике спасли супругов, провалившихся под лед на мотобуксировщике на Каме возле села Первомайка Тукаевского района. Спасатели прибыли на помощь и применили судно на воздушной подушке. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 мар
    Ой, надеюсь с ним все в порядке
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