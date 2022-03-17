Путин обсудил с Эрдоганом ход спецоперации России на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой обсуждения стало развитие ситуации вокруг проведения специальной военной операции на Украине.

Также российский президент проинформировал коллегу о ходе российско-украинских переговоров. В свою очередь Эрдоган выразил надежду на положительный результат. По его словам, путь к долгосрочному урегулированию откроется при объявлении постоянного прекращения огня.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Помимо этого, турецкий президент подтвердил готовность принять глав РФ и Украины в Анкаре или Стамбуле, сообщает «РИА Новости».

Недавно ситуацию вокруг спецоперации РФ на Украине Путин обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе разговора российский президент обратил особое внимание, что руководство Евросоюза проигнорировало ситуацию с ракетным ударом по Донецку. Действия украинских военных Путин назвал «преступной и бесчеловечной» акцией.

Диана Жиленкова