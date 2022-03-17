Детский омбудсмен заявила, что россияне готовы усыновить сирот из Донбасса

Детей-сирот из Донбасса, эвакуированных в Россию, готовы разобрать по семьям. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, принимающая участие в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти ПФО, проходящей в Казани.

— Желающих — просто неимоверное количество. Наши российские граждане в очередной раз показывают, что у них большое, доброе сердце. От президента было поручение — по возможности устроить этих детей в российские семьи: либо на временное размещение, либо под опеку в приемные семьи. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Буквально вчера у нас было трехстороннее совещание — с Министерством просвещения РФ, министерствами образования и опеки ЛНР И ДНР — о механизме, каким образом мы можем этих детей передавать.

Львова–Белова отметила, что не всех детей-сирот можно усыновить. Потому что у некоторых в республиках остались родственники, а сохранение семьи в таком вопросе — в приоритете. Но есть дети, которые находились в детских домах длительное время и так и не нашли приемных родителей. Как правило, это несколько братьев и сестер, которых нельзя разделять. У таких ребят появляется новая возможность.

Элеонора Рылова