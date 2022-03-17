В Казани временно ограничат движение по улице Бондаренко из-за подготовки акции «Крымская весна»

В столице Татарстана временно ограничат движение автотранспорта для подготовки акции «Крымская весна». Об этом сообщает ОГИБДД УМВД РФ по Казани.

18 марта с 14.00 до 20.00 будет закрыт участок по ул. Бондаренко от пр. Ямашева до ул. Волгоградской. Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, а также выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ДПС.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В прошлом году фестиваль «Крымская весна» проходил в столице Татарстана с 18 по 20 марта. Для жителей и гостей Казани на улице Баумана у часов прошел праздничный концерт с участием солистов Казанской городской филармонии и творческих коллективов города.

Максим Кокунин