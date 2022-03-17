Челнинец, оправданный присяжными по делу об убийстве соседа, отсудил за моральный вред 1 млн рублей

Житель Челнов Рузалин Мингазов, дважды оправданный присяжными заседателями по делу об убийстве, отсудил моральную компенсацию в размере 1 млн рублей у Минфина России. К этому добавились расходы челнинца на адвоката и потерянный заработок, пока подсудимый находился под стражей. Итого Мингазову должны выплатить 2 млн рублей.



Челнинца обвиняли в том, что он ударил соседа ножом в живот в марте 2019-го возле подъезда дома в поселке ГЭС. Сосед якобы пытался скрыться от нападавшего, побежал к магазину и скончался возле него.

На суд присяжных дело вынесли в Челнах впервые. Мужчину защищал адвокат Евгений Котов. Весной прошлого года коллегия из шести человек посчитала, что вина челнинца Рузалина Мингазова в убийстве не доказана. Оправдательный вердикт звучал дважды — с первым было несогласно гособвинение.

Прокуратура направила апелляцию в Верховный суд с требованием отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Однако коллегия из шести человек вновь посчитала, что Мингазов не причастен к преступлению, сообщает Chelny-biz.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко