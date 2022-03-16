В Минобороны РФ опровергли информацию о расстреле российскими военными жителей Чернигова

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В Министерстве обороны РФ опровергли сообщения о расстреле российскими военными мирных жителей Чернигова. Как рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, видеокадры с погибшими распространились «на всех пропагандистских ресурсах киевского режима».

Он подчеркнул, что в Чернигове российских военных не было и нет. По словам Конашенкова, информация о погибших является очередной постановкой Службы безопасности Украины (СБУ), либо жители Чернигова стали жертвами террора украинских националистов, передает ТАСС.

Также сегодня Конашенков рассказал, что СБУ, при поддержке стран Запада, готовит провокацию с использованием ядовитых веществ против мирного населения. По его словам, целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против украинцев. Однако в задействованных в спецоперации подразделениях РФ нет и не может быть химических боеприпасов.

Диана Жиленкова