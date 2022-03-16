Брат убитого бизнесмена Атнагулова прокомментировал возврат «Перваков» в Верховный суд РТ

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Как сообщил «Реальному времени» потерпевший по делу банды казанской группировки «Перваки» Руслан Атнагулов, исход третьего по счету судебного процесса может быть абсолютно любым. «Я лишился всех иллюзий в отношении этого дела, ничего уже не жду», — отметил он сегодня в перерыве предварительных слушаний в Верховном суде РТ.



По мнению потерпевшего, виновные в убийстве его брата, учредителя «Русского радио» в Казани, гендиректора «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и «Пейджинговой компании — RCA» Тимура Атнагулова, находятся в статусе обвиняемых, при этом непосредственного исполнителя — Александра Ерусалимского уже нет в живых.

Младший брат убитого не исключает, что новый процесс с присяжными будет вновь сопровождаться «бутафорием и выпадами защиты в сторону гособвинения и потерпевших» с целью повлиять на мнение народных судей.



Напомним, Тимур Атнагулов был застрелен 7 августа 1999 года в Казани. В 2013-м по обвинению в этом преступлении и еще шести убийствах в составе банды «Перваки» присяжные оправдали Фирдината Юсупова, Валентина Лукоянова и Сергея Сардаева. Верховный суд России отменил оправдательный приговор, но в результате повторного процесса дело было возвращено в прокуратуру, а затем на дополнительное следствие. Вновь материалы по «Первакам» в 95 томах попали на рассмотрение Верховного суда РТ лишь в этом году. Сегодня должны были начаться предварительные слушания.

Подробности старого-нового дела о криминальных войнах в Казани — в материале «Реального времени».