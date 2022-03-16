Cпикер Госсовета считает важным разобраться с мусорными нормативами

Фото: Олег Тихонов

Пересмотреть региональные нормативы за вывоз твердых коммунальных отходов и ввести возможность перерасчета платы за вывоз мусора по факту, а не по нормативу потребовали сегодня от Минстроя РТ депутаты на сессии Госсовета Татарстана.

— Противостояние бизнеса и регоператоров длится уже не первый год, в том числе в судах, — поднял проблему депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко.

Он напомнил, что президент республики еще в прошлом году на встрече с бизнесом дал поручения ведомствам по «мусорной» реформе.

— Пересмотреть региональные тарифы, нормативы за вывоз твердых коммунальных отходов, рассмотреть возможность перерасчета платы за вывоз мусора по факту, а не по нормативу. Но Министерство строительства до сих пор не рассчитало нормы вывоза у компаний. Давайте выйдем с инициативой на федеральный уровень с просьбой ввести двухтарифную систему оплаты — по факту или нормативу, — предложил Коробченко, обращаясь к бизнес-омбудсмену Татарстана Фариду Абдулганиеву. — Или примем решение на региональном уровне. Есть регионы, где предприятия платят за фактический вывоз мусора.

К регоператорам много претензий, согласился спикер парламента Фарид Мухаметшин.



— Нигде в России лучших практик по раздельному сбору мусора, утилизации, переработке найти не можем. Это вызывает нервозность вокруг этих помоек, пунктов сбора, где собираются собаки. Надо находить решения, — подытожил Мухаметшин.

В мае прошлого года УФАС отказало бизнесу Челнов в возбуждении дела на регоператора по обращению с отходами.

Луиза Игнатьева