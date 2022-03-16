Исследование: в ПФО активность работодателей в начале марта снизилась на 11,4%

В Приволжском федеральном округе активность работодателей, выражаемая в количестве открытых вакансий, в период с 7 по 13 марта 2022 года снизилась на 11,4%. При этом активность соискателей увеличилась на 8,5%, говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru.

Это повлияло на изменение hh-индекса — соотношения количества активных резюме на одну вакансию, который показывает уровень конкуренции на рынке труда. в Татарстане он увеличился с 3,6 до 4,5 резюме на одну вакансию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Больше всего индекс увеличился в Оренбургской области (с 5,1 до 5,8) и в Башкирии (с 4,4 до 5,4).



В начале февраля hh.ru выяснило, что в Татарстане количество активных резюме в феврале 2022 года на 3% превысило показатели этого же месяца в прошлом году. Наибольшим спросом в республике пользовались профессии в области «ИТ, интернет, телеком» (+17% резюме к февралю 2021 года). Реже всего люди ищут работу в «Автомобильном бизнесе» (-49%).



Татьяна Леухина