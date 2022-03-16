В Казани стоимость школьного питания до конца учебного года не повысится

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что стоимость школьного питания до конца учебного года не повысится. Об этом сообщила мэрия города.

По его словам, этого удалось добиться благодаря закупкам продуктов у отечественного производителя и поддержке республики. Несмотря на то, что закупочные цены меняются, департамент продовольствия и социального питания ежедневно пополняет запасы и намерен удержать стоимость питания в школах и детсадах на прежнем уровне.

Департамент каждый день обеспечивает 283 тыс. человек, поставляя продукты и готовые блюда более чем в тысячу школ, детских садов и больниц республики.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Вчера министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что республика обеспечивает сельхозпродукцией себя и соседние регионы, но за последнюю неделю полки магазинов опустели, а цены взлетели. По его словам, разумных предпосылок к возникновению дефицита нет, а правительство держит вопрос на контроле. Подробнее — в материале «Реального времени».



Максим Кокунин