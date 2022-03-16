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В Казани стоимость школьного питания до конца учебного года не повысится

14:30, 16.03.2022 2
В Казани стоимость школьного питания до конца учебного года не повысится
Фото: realnoevremya.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что стоимость школьного питания до конца учебного года не повысится. Об этом сообщила мэрия города.

По его словам, этого удалось добиться благодаря закупкам продуктов у отечественного производителя и поддержке республики. Несмотря на то, что закупочные цены меняются, департамент продовольствия и социального питания ежедневно пополняет запасы и намерен удержать стоимость питания в школах и детсадах на прежнем уровне.

Департамент каждый день обеспечивает 283 тыс. человек, поставляя продукты и готовые блюда более чем в тысячу школ, детских садов и больниц республики.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Вчера министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что республика обеспечивает сельхозпродукцией себя и соседние регионы, но за последнюю неделю полки магазинов опустели, а цены взлетели. По его словам, разумных предпосылок к возникновению дефицита нет, а правительство держит вопрос на контроле. Подробнее — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    это радует, что Казань готова к новым реалиям
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  • Анонимно 16 мар
    очень хорошая новость,хоть тут успокоили.
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