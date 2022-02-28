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Пять казанских школ получили сообщения о минировании

12:55, 28.02.2022 1
Пять казанских школ получили сообщения о минировании
Фото: realnoevremya.ru

В несколько школ Казани поступили очередные сообщения о минировании, сообщили в мэрии города.

Угрозы поступили в школы №42, 40, 21, 68 и 136. Директора действуют в соответствии с инструкцией и проводят эвакуацию учебных заведений, чтобы проверить здания и быть уверенными в безопасности детей.

— Просим вас отнестись к этому с пониманием, мы уверены, что оснований для беспокойства нет. Но все же благодарны, что школы проверят дополнительно, — указали в исполкоме.

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом месяце по казанским школам прошла настоящая волна «минирований». Сообщения об угрозах оказались ложными. Подробнее об инциденте — в материале «Реального времени».

Маргарита Голвоатенко
ОбществоОбразованиеВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 фев
    Достали уже эти "минирования"!!! Не дают ребенку учиться!(((
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