Пять казанских школ получили сообщения о минировании

В несколько школ Казани поступили очередные сообщения о минировании, сообщили в мэрии города.



Угрозы поступили в школы №42, 40, 21, 68 и 136. Директора действуют в соответствии с инструкцией и проводят эвакуацию учебных заведений, чтобы проверить здания и быть уверенными в безопасности детей.

— Просим вас отнестись к этому с пониманием, мы уверены, что оснований для беспокойства нет. Но все же благодарны, что школы проверят дополнительно, — указали в исполкоме.

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом месяце по казанским школам прошла настоящая волна «минирований». Сообщения об угрозах оказались ложными. Подробнее об инциденте — в материале «Реального времени».

Маргарита Голвоатенко