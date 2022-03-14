В Wildberries сообщили об устранении более 70% сбоев в работе сайта и приложений

Фото: Максим Платонов (архив)

Мобильные приложения Wildberries работают в стандартном режиме. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе интернет-магазина.

К 20:00 IT-специалисты компании устранили более 70% ошибок в работе сайта и приложений. В мобильных приложениях пользователи уже могут оформлять и оплачивать заказы. В скором времени будут исправлены ошибки по оформлению заказов на сайте.

Отмечается, что пункты выдачи заказов продолжают работать в стандартном режиме. Каких-либо ошибок в их работе не зафиксировано.

Сбои в работе интернет-магазина начали отмечаться сегодня утром. По данным сервиса Downdetector, наибольшее количество сообщений о неполадках поступило в 10 утра — более 12 тысяч. Пользователи отмечали трудности в работе приложения и веб-сайта, также поступали сообщения о неполадках в процессе отслеживания заказа.

Диана Жиленкова