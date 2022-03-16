МВД по РТ: Татарстан занимает второе место среди регионов по раскрываемости дистанционных мошенничеств

В Татарстане в два раза увеличилось число раскрытых кибермошенничеств за 2021 год. Об этом сообщил министр внутренних дел по республике Артем Хохорин в ходе заседания в Госсовете РТ.

За прошлый год в республике зарегистрировали свыше 17 тысяч IT-преступлений, большинство из них — это кража средств с банковских счетов. Выросло количество расследованных мошенничеств, совершенных с применением IT-технологий — с 716 до 1227.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Минцифры РТ сообщали, что количество атак на государственные сервисы в Татарстане после начала военной спецоперации на Украине в среднем выросло в семь раз. В основном хакеры атаковали республиканский сайт госуслуг и сайт электронного образования республики.



Сегодня Роскачество предупредило россиян о создании новых мошеннических сайтов, предназначенных якобы для проверки своих банковских карт. Клиентам банков на таких сайтах предлагают ввести данные своих карт, якобы чтобы проверить, не попали ли данные в руки злоумышленников.



Татьяна Леухина