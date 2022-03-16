В Роскачестве предупредили о поддельных сайтах для проверки данных банковских карт

Россиян предупредили о создании новых мошеннических сайтов, предназначенных якобы для проверки своих банковских карт, сообщает RT со ссылкой на Роскачество.



Клиентам банков на таких сайтах предлагают ввести данные своих карт, якобы чтобы проверить, не попали ли данные в руки злоумышленников.

Однако «после ввода своих платежных данных пользователь при лучшем раскладе просто передаст свои данные мошенникам, при худшем — произойдет списание средств с карты», пояснили в организации.

В Роскачестве напомнили, что единого официального сервиса по проверке банковских карт не существует.

Фото: realnoevremya.ru

В условиях санкций мошенники могут воспользоваться уходом с российского рынка ряда иностранных торговых сетей и компаний-производителей. Злоумышленники могут начать предлагать жителям страны билеты на различные ночные распродажи, где якобы можно будет купить брендовую продукцию. Эксперт отметил, что в подобных действиях покинувшие РФ компании не заинтересованы.

Маргарита Головатенко