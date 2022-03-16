Татарстан отремонтирует объекты культурного наследия в Свияжске за 113 млн рублей
Татарстан выделит средства на ремонтно-реставрационные работы объектов на «Острове-граде Свияжск» — 113,5 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.
В очередь на ремонт вошли объекты:
- «Архимандричий корпус мужского монастыря, XVIII в.» на территории Успенского Богородицкого монастыря;
- «Жилой дом с колонным портиком», XIX в. (общественное здание (богадельня с флигелем);
- «Братский корпус мужского монастыря, XVI—XVIII вв.» на территории Успенского Богородицкого монастыря;
- «Здание входной группы»;
- «Казармы инженерного корпуса конца XIX в.»;
- «Музей археологического дерева «Татарская слободка»;
- «Двухэтажный деревянный дом» (музей Архиреева);
- «Никольская церковь, 1556 г., зодчий Постник Яковлев»;
- «Монастырская ограда, 1820-е гг. (ограда женского монастыря)» на территории Иоанно-Предтеченского монастыря;
- «Богородице-Скорбященский собор, 1898—1906 гг. («Радости всех скорбящих»)»;
- «Сергиевская церковь, 1604 г., Иоанно-Предтечинский монастырь»;
- «Здание водонапорной башни, конец XIX в.» (выставочный зал);
- «Успенский собор, 1560 г., зодчий Постник Яковлев».
Согласно документам, необходимо отремонтировать ливневую канализацию и модульный санузел, благоустроить центральную часть острова-града Свияжск и капитально отремонтировать здание речного вокзала.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Подать заявку можно до 22 марта, подрядчика определят 24 марта. Подрядчик должен выполнить работы до конца этого года.
В Спасском районе Татарстана проведут капитальный ремонт музея Булгарской цивилизации за 172 миллиона рублей. Работы будут проводиться на объектах, расположенных на территории достопримечательного места «Городище Болгар», в том числе в здании музея по ул. Мухамедьяра, 17а. Подрядчик обязуется осуществить комплекс работ по устройству водоотводной канализации, отделки и облицовки, а также благоустройство прилегающей территории.
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