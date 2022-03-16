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Татарстан отремонтирует объекты культурного наследия в Свияжске за 113 млн рублей

09:56, 16.03.2022
Татарстан отремонтирует объекты культурного наследия в Свияжске за 113 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Татарстан выделит средства на ремонтно-реставрационные работы объектов на «Острове-граде Свияжск» — 113,5 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

В очередь на ремонт вошли объекты:

  • «Архимандричий корпус мужского монастыря, XVIII в.» на территории Успенского Богородицкого монастыря;
  • «Жилой дом с колонным портиком», XIX в. (общественное здание (богадельня с флигелем);
  • «Братский корпус мужского монастыря, XVI—XVIII вв.» на территории Успенского Богородицкого монастыря;
  • «Здание входной группы»;
  • «Казармы инженерного корпуса конца XIX в.»;
  • «Музей археологического дерева «Татарская слободка»;
  • «Двухэтажный деревянный дом» (музей Архиреева);
  • «Никольская церковь, 1556 г., зодчий Постник Яковлев»;
  • «Монастырская ограда, 1820-е гг. (ограда женского монастыря)» на территории Иоанно-Предтеченского монастыря;
  • «Богородице-Скорбященский собор, 1898—1906 гг. («Радости всех скорбящих»)»;
  • «Сергиевская церковь, 1604 г., Иоанно-Предтечинский монастырь»;
  • «Здание водонапорной башни, конец XIX в.» (выставочный зал);
  • «Успенский собор, 1560 г., зодчий Постник Яковлев».
Фото: Максим Платонов

Согласно документам, необходимо отремонтировать ливневую канализацию и модульный санузел, благоустроить центральную часть острова-града Свияжск и капитально отремонтировать здание речного вокзала.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Подать заявку можно до 22 марта, подрядчика определят 24 марта. Подрядчик должен выполнить работы до конца этого года.

В Спасском районе Татарстана проведут капитальный ремонт музея Булгарской цивилизации за 172 миллиона рублей. Работы будут проводиться на объектах, расположенных на территории достопримечательного места «Городище Болгар», в том числе в здании музея по ул. Мухамедьяра, 17а. Подрядчик обязуется осуществить комплекс работ по устройству водоотводной канализации, отделки и облицовки, а также благоустройство прилегающей территории.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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