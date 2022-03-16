Взимать плату на трассе М-12 Москва — Казань будут без касс и шлагбаумов

Фото: Максим Платонов (архив)

На скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань плату будут взимать по системе free flow, то есть без касс и шлагбаумов, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».



Сейчас на 800 км трассы проводятся работы. Через несколько месяцев движение запустят по нулевому этапу в Московской области. Как отметили в госкомпании, между Казанью и Москвой на трассе будет четыре полосы движения, в Московской области — шесть. Теперь от Москвы до Казани можно будет доехать за 6,5 часа, а не за 11—12 часов, как сейчас.

Платную дорогу откроют полностью в 2024 году. Утверждено продление М-12 до Екатеринбурга.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что скоростную трассу М-12 Москва — Казань могут начать строить в круглосуточном режиме.

Маргарита Головатенко