Взимать плату на трассе М-12 Москва — Казань будут без касс и шлагбаумов
На скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань плату будут взимать по системе free flow, то есть без касс и шлагбаумов, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».
Сейчас на 800 км трассы проводятся работы. Через несколько месяцев движение запустят по нулевому этапу в Московской области. Как отметили в госкомпании, между Казанью и Москвой на трассе будет четыре полосы движения, в Московской области — шесть. Теперь от Москвы до Казани можно будет доехать за 6,5 часа, а не за 11—12 часов, как сейчас.
Платную дорогу откроют полностью в 2024 году. Утверждено продление М-12 до Екатеринбурга.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что скоростную трассу М-12 Москва — Казань могут начать строить в круглосуточном режиме.
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