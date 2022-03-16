Новости общества

09:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Взимать плату на трассе М-12 Москва — Казань будут без касс и шлагбаумов

09:37, 16.03.2022 1
Взимать плату на трассе М-12 Москва — Казань будут без касс и шлагбаумов
Фото: Максим Платонов (архив)

На скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань плату будут взимать по системе free flow, то есть без касс и шлагбаумов, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

Сейчас на 800 км трассы проводятся работы. Через несколько месяцев движение запустят по нулевому этапу в Московской области. Как отметили в госкомпании, между Казанью и Москвой на трассе будет четыре полосы движения, в Московской области — шесть. Теперь от Москвы до Казани можно будет доехать за 6,5 часа, а не за 11—12 часов, как сейчас.

Платную дорогу откроют полностью в 2024 году. Утверждено продление М-12 до Екатеринбурга.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что скоростную трассу М-12 Москва — Казань могут начать строить в круглосуточном режиме.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    Прекрасная новость.
    Спасибо.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также