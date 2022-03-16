В Татарстане предложили платить годовую социальную стипендию студентам из малоимущих семей — видео
Член Молодежного парламента при Госсовете Татарстана Наиль Вяльшин выступил с предложением рассмотреть возможность назначения годовой социальной стипендии студентам из малоимущих семей. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Вяльшин подготовил соответствующее обращение к президенту республики Рустаму Минниханову. Отмечается, что данную инициативу уже поддержал Молодежный парламент.
В декабре в столице республики 90 талантливых представителей молодежи получили именные стипендии мэра города. Среди них — студенты, аспиранты, спортсмены, воспитанники музыкальных и художественных школ. По итогам 2021 года на соискание стипендии было подано 300 заявок.
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