Новости общества

09:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане предложили платить годовую социальную стипендию студентам из малоимущих семей — видео

04:22, 16.03.2022
В Татарстане предложили платить годовую социальную стипендию студентам из малоимущих семей — видео
Фото: скриншот видео

Член Молодежного парламента при Госсовете Татарстана Наиль Вяльшин выступил с предложением рассмотреть возможность назначения годовой социальной стипендии студентам из малоимущих семей. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Вяльшин подготовил соответствующее обращение к президенту республики Рустаму Минниханову. Отмечается, что данную инициативу уже поддержал Молодежный парламент.

В декабре в столице республики 90 талантливых представителей молодежи получили именные стипендии мэра города. Среди них — студенты, аспиранты, спортсмены, воспитанники музыкальных и художественных школ. По итогам 2021 года на соискание стипендии было подано 300 заявок.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также