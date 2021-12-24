В столице Татарстана вручили 90 именных стипендий талантливой молодежи

В Казани 90 талантливых представителей молодежи получили именные стипендии мэра города. Среди них — студенты, аспиранты, спортсмены, воспитанники музыкальных и художественных школ. Об этом рассказали в мэрии.

Как сообщил мэр города Ильсур Метшин, Казань, будучи центром развития молодого поколения, является флагманом интересных и полезных идей для всего Татарстана. Уходящий 2021-й, объявленный Годом науки и технологий, подарил яркие события и интересные открытия.

Фото: kzn.ru

Отмечается, что в текущем году на соискание стипендии было подано 300 заявок.

Несколько дней назад в Казани наградили победителей республиканского конкурса «ЭКОлидер-2021». Они были объявлены в различных номинациях, например, в таких как эколидеры в строительстве, энергетике и др.

Диана Жиленкова