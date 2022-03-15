Правительство России утвердило ряд мер поддержки туроператоров

Фото: Максим Платонов

Российское правительство утвердило пакет мер, направленных на поддержку туроператоров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее постановление.

В их числе — введение единого размера финансовой гарантии для туроператоров в сфере выездного туризма. Он составляет 10 млн рублей вне зависимости от оборотов компании. Льготы будут действовать до 31 октября 2023 года. Это коснется и новых операторов, только выходящих на рынок.

Помимо этого, компании освобождаются от взносов в персональный и резервный фонды ассоциации для помощи туристам «Турпомощь». Однако при этом они продолжат платить взносы на содержание данной организации.

Фото: Максим Платонов

12 марта представители российского турбизнеса попросили правительство РФ и Госдуму поддержать идею отмены НДС для туроператоров. По их словам, они оказались в совсем невыгодном положении относительно всех остальных участников рынка. При формировании турпродукта их облагают оборотным НДС в размере 20%, и у них отсутствуют возможности компенсировать этот налог от поставщиков, работающих по упрощенной схеме или платящих льготный НДС.

Дарья Акимова