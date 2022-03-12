Турбизнес попросил российское правительство отменить НДС для туроператоров

Фото: Максим Платонов

Представители российского турбизнеса попросили правительство РФ и Госдуму поддержать идею отмены НДС для туроператоров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму и гендиректора национального туроператора «Алеан» Илью Уманского.

По словам Уманского, туроператоры оказались в совсем невыгодном положении относительно всех остальных участников рынка. При формировании турпродукта их облагают оборотным НДС в размере 20%, и у них отсутствуют возможности компенсировать этот налог от поставщиков, работающих по упрощенной схеме или платящих льготный НДС.

Кроме того, Уманский рассказал, что для внутреннего туризма остро стоит вопрос развития и строительства инфраструктуры, таких как новые объекты размещения. Из-за того, что дорожают стройматериалы, и растут расходы, он считает, что стоит подумать об отмене таможенных пошлин для ввоза импортных материалов.

Фото: Максим Платонов

9 марта зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что Кабмин поддержал введение нулевой ставки НДС для компаний, инвестирующих в создание туристических объектов. Это коснется инвесторов, строящих и предоставляющих в аренду такие объекты.



Дарья Акимова