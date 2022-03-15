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СберБанк продлит срок действия банковских карт

15:37, 15.03.2022

СберБанк работает над продлением срока действия дебетовых и кредитных банковских карт. В ближайшее время все клиенты получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия.

Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» СберБанка:

— Все карты СберБанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка. Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска.

Адрес отделения СберБанка для получения карты можно посмотреть в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в полученном от банка СМС-сообщении о готовности карты.

Напоминаем, что все действующие карты Visa и Mastercard СберБанка продолжают работать на территории России. Они могут быть использованы для совершения покупок, платежей и переводов, а также снятия наличных в банкоматах.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»
ЭкономикаБанки Татарстан

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