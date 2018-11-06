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В России предложили блокировать сообщества чайлдфри в соцсетях

09:59, 06.11.2018
В России предложили блокировать сообщества чайлдфри в соцсетях
Фото: pixabay.com

Общероссийское общественное движение «За жизнь!» предложило внести прививающие ненависть к материнству и детству материалы в реестр запрещенной информации, а распространяющие их сообщества в соцсетях штрафовать и блокировать.

По словам координатора движения Сергея Чеснокова, сначала администрациям таких сообществ будут направлять предписание удалить вредный контент в течение трех месяцев.

При повторном нарушении сообщества обяжут в течение месяца удалить запрещенную информацию и выплатить штраф — не менее одной тысячи рублей на каждую тысячу подписчиков.

«В случае если будет третье нарушение по истечении еще одного месяца, то сообщество подлежит блокировке», — цитирует Чеснокова RT.

Обращение с соответствующей инициативой будет направлено президенту России Владимиру Путину.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий приставам блокировать доступ к сайтам, отказывающимся удалять сведения, признанные порочащими честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.

Общество
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