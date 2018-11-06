В России предложили блокировать сообщества чайлдфри в соцсетях

Общероссийское общественное движение «За жизнь!» предложило внести прививающие ненависть к материнству и детству материалы в реестр запрещенной информации, а распространяющие их сообщества в соцсетях штрафовать и блокировать.



По словам координатора движения Сергея Чеснокова, сначала администрациям таких сообществ будут направлять предписание удалить вредный контент в течение трех месяцев.

При повторном нарушении сообщества обяжут в течение месяца удалить запрещенную информацию и выплатить штраф — не менее одной тысячи рублей на каждую тысячу подписчиков.

«В случае если будет третье нарушение по истечении еще одного месяца, то сообщество подлежит блокировке», — цитирует Чеснокова RT.



Обращение с соответствующей инициативой будет направлено президенту России Владимиру Путину.



Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий приставам блокировать доступ к сайтам, отказывающимся удалять сведения, признанные порочащими честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.

