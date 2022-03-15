В Следкоме Татарстана провели встречу с гражданами, прибывшими из ДНР и ЛНР

Руководитель следственного управления СК России по Татарстану Валерий Липский провел личный прием граждан, прибывших в Татарстан из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), временно размещенных в одном из санаториев Казани. Встреча прошла совместно с депутатом Госдумы РФ Айдаром Метшиным, представителями заинтересованных министерств и ведомств.



На встрече присутствовали восемь человек, в том числе трое детей. С пришедшими на прием обсуждались их проблемы. Липский сообщил, что гражданам готовы оказать поддержку, в частности, касающуюся вопросов получения российского гражданства, трудоустройства, приема детей в школы, получения медицинского и социального обслуживания.

Сотрудники СУ СК РФ по РТ в ходе приема вручили гражданам наборы продуктов питания и подарки детям.

Фото: tatarstan.sledcom.ru

Напомним, правительство РФ утвердило постановление о распределении по регионам страны более 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших их. Из них в Татарстан прибудет 1 020 человек.

Ранее в Татарстан самостоятельно прибыли 70 эвакуированных из ДНР и ЛНР. Восемь прибывших разместили в санатории «Ливадия», одного — в санатории «Васильевский». Остальные приехали к знакомым и родным. Ожидается, что им компенсируют расходы на дорогу до Казани, выдадут российские паспорта и оформят временную прописку.

Маргарита Головатенко