Фигуристы Тарасова и Морозов рассказали об Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились впечатлениями об Олимпиаде в Пекине, на которой завоевали серебряную медаль. Их слова приводит ТАСС.

— Вторая наша Олимпиада радикально отличалась от той, что была в Корее. И в плане пандемии, и много чего другого: и ПЦР-тесты, и масочный режим, и изоляция. Совсем другие правила, другая обстановка. И конечно, другие эмоции все это вызывает. Но в целом мы ехали с хорошим настроением, — рассказал Морозов.

Тарасова добавила, что спортсменов размещали в квартирах, в каждой из которых было три комнаты с отдельным туалетом, общим залом.

Также фигуристы рассказали о мастер-классе, который они проводили в Казани.



— За один день прошел мастер-класс и прием у президента Татарстана, на котором наградили Женю и меня. Женя родилась в Казани, она относится к казанской федерации, лично президент республики ее награждал. И плюс к этому в копилку попросили провести условно мастер-класс. Но это было больше похоже на открытую тренировку, еще на час успели заехать на родной каток Жени.

Тарасова и Морозов завоевали на Олимпиаде серебро с результатом 239,25 балла.

