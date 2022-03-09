«Татнефть» выдвинула двух новых кандидатов в совет директоров компании

Компания «Татнефть» выдвинула двух новых кандидатов в совет директоров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

Ими стали директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Крюков и помощник президента Татарстана Ренат Галиев. Кандидатура первого была предложена вместо представителя FIDES Business Partner AG Рене Штайнера, который являлся участником совета директоров компании с 2013 года, но сейчас не вошел в него. Галиев был представлен на замену другого помощника президента РТ — Альберта Нафигина.

Все остальные действующие члены совета директоров «Татнефти» вошли в число кандидатов. Среди них министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин, гендиректор АО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин, гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, помощник президента РТ по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, замгендиректора по стратегическому развитию «Татнефти» Нурислам Сюбаев, главный геолог компании Раис Хисамов, первый замгендиректора по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов, ветеран труда Рафаиль Нурмухаметов, начальник государственно-правового управления главы РТ Лариса Глухова, министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин, управляющий директор компании G Petroconsulting Ltd Ласло Гереч и управляющий партнер BVM Capital Partners Ltd Юрий Левин. Президент Татарстана Рустам Минниханов также входит в совет директоров на основании «золотой акции».

Фото: tatneft.ru

В конце февраля совет директоров «Татнефти» провел очередное заседание, на котором рассмотрел итоги исполнения бюджета за январь 2022 года. Вместе с этим утвержден бюджет на март. Также сообщалось, что прирост запасов «Татнефти» в России с 2018 по 2021 год оценивался в 116% от запланированного, или 123,2 миллиона тонн нефти и 6,1 млрд кубометров газа.

Дарья Акимова