В Татарстане выросли цены на стиральный порошок, туалетную бумагу и подгузники

По результатам мониторинга цен с 11 по 14 марта цены выросли на стиральный порошок, туалетную бумагу, подгузники. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер.

Снизились за этот период цены на спички, антисептики для рук и бутылочки для кормления, добавил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Татарстане работают две комиссии — первая курирует продовольственные товары, а вторая — непродовольственные. Они еженедельно мониторят цены в магазинах. Как заверяют власти республики, товар на складах есть. Однако продукцию в магазинах быстро скупают, и в результате возникает искусственный ажиотаж.



Людмила Губаева