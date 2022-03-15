Новости экономики

11:51 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Татарстане выросли цены на стиральный порошок, туалетную бумагу и подгузники

09:43, 15.03.2022
В Татарстане выросли цены на стиральный порошок, туалетную бумагу и подгузники
Фото: realnoevremya.ru (архив)

По результатам мониторинга цен с 11 по 14 марта цены выросли на стиральный порошок, туалетную бумагу, подгузники. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер.

Снизились за этот период цены на спички, антисептики для рук и бутылочки для кормления, добавил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Татарстане работают две комиссии — первая курирует продовольственные товары, а вторая — непродовольственные. Они еженедельно мониторят цены в магазинах. Как заверяют власти республики, товар на складах есть. Однако продукцию в магазинах быстро скупают, и в результате возникает искусственный ажиотаж.

Людмила Губаева
ЭкономикаБизнесРозничная торговля Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок