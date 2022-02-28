В Татарстане МУП оштрафовали за несвоевременное предоставление информации СМИ

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Актанышского района Татарстана провела проверку исполнения законодательства о СМИ на муниципальном предприятии «Коммунсервис». По итогам проверки МУП оштрафовали из-за несвоевременного предоставления информации СМИ на 5 тысяч рублей, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что должностные лица предоставили ответ на запрос главного редактора сетевого издания «7х7-Горизонтальная Россия» с нарушением установленного законом семидневного срока. Уведомление об отсрочке исполнения запроса редакции в трехдневный срок также не было вручено.

В отношении и.о. директора МУП «Коммунсервис» возбуждено дело об административном правонарушении за отказ в предоставлении информации. В его адрес внесли представление, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

Маргарита Головатенко