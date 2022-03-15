Мариуполь покинули еще более 100 мирных жителей

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Из Мариуполя успешно эвакуированы еще как минимум 110 мирных граждан. Об этом рассказали в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что горожане эвакуированы в тыловые районы ДНР. Один из них был ранен, пострадавшего доставили в больницу. Также по-прежнему поступают данные об эвакуации и о раненых в результате боевых действий в Мариуполе, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении почти всех огневых точек неонацистов в пригородных районах Мариуполя. Также стало известно, что в некоторых городах националисты, угрожая физической расправой над членами семей, заставляют мужчин вступать в батальоны территориальной обороны.

Диана Жиленкова