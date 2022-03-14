В Минобороны России сообщили об уничтожении почти всех огневых точек неонацистов в пригородах Мариуполя

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

В пригородных районах Мариуполя ликвидированы практически все огневые точки неонацистов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, действия предприняты формированиями Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке подразделений Вооруженных сил РФ. Кроме того, ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города.

скриншот видео vk.com/mil

Мизинцев отметил, что в Харькове, Одессе и Николаеве националисты, угрожая физической расправой над членами семей, заставляют мужчин от 18 до 60 лет вступать в батальоны территориальной обороны, сообщает ТАСС.

Сегодня Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей после обстрела Донецка украинскими войсками. По данным следствия, ВСУ и другие украинские формирования применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом при обстреле объектов гражданской инфраструктуры.

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Диана Жиленкова