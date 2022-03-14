В России могут временно запретить экспорт пшеницы и других зерновых культур

В России могут установить временный запрет на экспорт из страны пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Данная инициатива поступила от Минсельхоза и Минпромторга.



В частности, ведомства предлагают запретить экспорт указанных зерновых культур в период с 15 марта по 30 июня. Соответствующий проект постановления правительства находится на стадии подготовки, передает «Интерфакс».

Фото: pixabay.com

В начале марта цены на пшеницу поднялись до максимума впервые с 2008 года. Повышение стоимости произошло на фоне опасений относительно вероятных перебоев поставок зерновых культур в связи с ситуацией на Украине.

Накануне статс-секретарь-замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что перебои в поставках сахара связаны с тем, что его придерживают посредники. Он отметил, что дефицита продукции в стране не наблюдается.



Диана Жиленкова