Цены на пшеницу поднялись до максимума с 2008 года

Впервые с 2008 года до максимума поднялись цены на пшеницу. Произошло это на фоне опасений относительно вероятных перебоев поставок зерновых из-за ситуации на Украине. Сообщает об этом «Интерфакс».

На торгах в Чикаго котировки майских фьючерсов на пшеницу сегодня достигли $10,59 за бушель. Общий рост составил 7,6%. Также выросла стоимость майских фьючерсов на кукурузу до $7,35 за бушель, на 1,3%. Это стало максимальным уровнем с 2013 года. При этом на 0,8% снизились цены на соевые бобы — до $16,94 за бушель.

По мнению аналитиков Deutsche Bank, Россия и Украина являются крупными производителями пшеницы. На их долю приходится около 30% мирового экспорта, поэтому в данном направлении остро ощущается прямое экономическое воздействие. По словам сырьевого аналитика Commerzbank Карстена Фрича, из-за закрытия черноморских портов поставки пшеницы с Украины по морю будут невозможны в течение неопределенного времени. Также судоходные компании больше не принимают заказы на доставку пшеницы из или в Россию.

Фото: pixabay.com

За 2021 год мировые цены на продовольствие выросли на 28,1%. Рост цен оказался самым масштабным за последние годы и затронул все основные группы сельхозпродукции, а не только масло и зерно. За год выросли цены на злаковые культуры на 27,2%, что является рекордом с 2012 года.



Дарья Акимова