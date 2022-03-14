Демерс покинул казанский «Ак Барс» и попрощался с болельщиками

Канадский нападающий Джейсон Демерс покинул расположение казанского «Ак Барса» и попрощался с клубом и городом через свои социальные сети. Хотя у хоккеиста действует контракт до 30 апреля нынешнего года.



«Ну вот и все. Огромное спасибо «Ак Барсу» и городу Казани. Игроки, персонал и болельщики были просто невероятны. Большое спасибо моей семье легионеров — Кэмпферу, Барберио, Уилу, Феру, Линдхольму. Братья на всю жизнь», — написал хоккеист.

В казанском клубе Демерс сыграл в пяти матчах регулярного чемпионата, отметившись 1 передачей. В плей-офф он сыграл 4 матча и набрал 1 (0+1) очко.