Росздравнадзор не выявил нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимума лекарств

Росздравнадзор за последний месяц не выявил нарушений с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе контролирует наличие в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств, утвержденного правительством РФ. В него входят: препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, простудных заболеваний и др.

Фото: Максим Платонов

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил АО «Татхимфармпрепараты». На предприятии ему представили импортозамещающие разработки в сфере фармпроизводства. Среди них препараты «Такролимус» и «Феломика» (применяется в трансплантологии), «Абиратерон» и «Капецитабин» (для лечения онкозаболеваний), «Митотан» (противоопухолевый препарат). Президент поручил руководителям профильных министерств внести предложения по мерам поддержки производителей лекарств, в том числе на федеральном уровне.



Максим Кокунин