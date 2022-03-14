«Казань Клининг» погасила задолженность по зарплате на сумму более 700 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

После расследования СК РФ по Татарстану ООО «Казань Клининг» погасила задолженность по заработной плате на сумму более 700 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что с февраля по июнь 2021 года предприятие не выплачивало зарплату 22 пожилым сотрудницам, нанятым для оказания клининговых услуг. По данному факту было возбуждено уголовное деле по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы) в отношении руководства компании.

Фото: realnoevremya.ru

2 марта после проверки Приволжской транспортной прокуратуры «Татфлот» выплатил задолженность по зарплате своим сотрудникам на сумму более 10 млн рублей. Ведомство установило, что организация задолжала зарплату 457 работникам. В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

Максим Кокунин