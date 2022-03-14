«Казань Клининг» погасила задолженность по зарплате на сумму более 700 тысяч рублей
После расследования СК РФ по Татарстану ООО «Казань Клининг» погасила задолженность по заработной плате на сумму более 700 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что с февраля по июнь 2021 года предприятие не выплачивало зарплату 22 пожилым сотрудницам, нанятым для оказания клининговых услуг. По данному факту было возбуждено уголовное деле по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы) в отношении руководства компании.
2 марта после проверки Приволжской транспортной прокуратуры «Татфлот» выплатил задолженность по зарплате своим сотрудникам на сумму более 10 млн рублей. Ведомство установило, что организация задолжала зарплату 457 работникам. В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.
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