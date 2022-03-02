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«Татфлот» погасил задолженность по зарплате перед сотрудниками на более чем 10 млн рублей

18:46, 02.03.2022 1
«Татфлот» погасил задолженность по зарплате перед сотрудниками на более чем 10 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

После вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры «Татфлот» погасил задолженность по заработной плате в сумме более 10 млн рублей.

Ведомство установило, что организация задолжала зарплату 457 работникам. В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

В отношении организации возбудили дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ о невыплате в установленный срок заработной платы.

По результатам принятых транспортной прокуратурой мер задолженность перед работниками предприятия полностью погашена.

В конце прошлого года средневолжское территориальное управление Росрыболовства потребовало от компании «Татфлот» компенсации в связи с ущербом от деятельности компании на Куйбышевском водохранилище. Выяснилось, что «Татфлот» с 2018 года намывал песок на четырех месторождениях, но не произвел требуемое законом зарыбление. В августе того же года Росприроднадзор подал иск к АО «Судоходная компания «Татфлот» о взыскании почти 47 млн рублей.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 мар
    Ну хоть где-то хорошие новости
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