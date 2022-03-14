Казанца обвиняют в изнасиловании и разбое, совершенном в 2007 году

В Казани 40-летний местный житель обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и разбое, совершенных в 2007 году. Органы СК РФ по Татарстану завершили расследование уголовного дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Разбой», «Похищение документов».

По версии следствия, в сентябре 2007 года на территории парка Победы Казани обвиняемый напал на 19-летнюю девушку, ударил ее по голове бутылкой, после чего похитил сотовый телефон, паспорт, студенческий билет. Угрожая расправой, он изнасиловал ее.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тогда злоумышленника не нашли, данные о возможной причастности казанца были получены в 2022 году. Назначенные в ходе расследования дела генотипоскопические экспертизы биологических материалов, изъятых с места преступления в 2007 году, показали их однозначную принадлежность предполагаемому преступнику. Мужчина признал свою вину.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

В феврале Следственный комитет Татарстана приступил к поискам пострадавших от действий экс-сотрудника охранного подразделения Росгвардии Игоря Птицина, обвиняемого в совершении серии нападений на женщин, осуществленных в период с 2009 по 2017 год на территории Кировского и Авиастроительного районов Казани.



Татьяна Леухина