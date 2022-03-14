Власти Татарстана утвердили порядок инвентаризации госимущества
Власти Татарстана утвердили порядок проведения инвентаризации недвижимого имущества, находящегося в собственности республики, и его вовлечения в хозяйственный оборот. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, основными целями инвентаризации имущества казны РТ и комплексной инвентаризации имущества являются повышения эффективности его использования и увеличение доходов бюджетов соответствующих уровней путем организации достоверного учета объектов. Также с ее помощью власти намерены выяснить фактическое техническое состояние объектов и составлять план мероприятий, направленных на его улучшение.
Кром того, целью инвентаризации в документе указано выявление объектов недвижимости, на которые право собственности не зарегистрировано в установленном порядке, а также неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению объектов. Также с помощью инвентаризации власти Татарстана хотят вычислять объекты незавершенного строительства.
Задач у инвентаризации всего четыре. Выявление фактического наличия имущества и его сопоставление с реестром государственной собственности РТ, проверка полноты его содержания. Еще одна задача — анализ и повышение эффективности использования имущества, а также государственная регистрация права собственности и поставка на государственный кадастровый учет выявленного неучтенного имущества.
По результатам инвентаризации имущества казны РТ и комплексной инвентаризации имущества формируются перечни имущества, подлежащего:
- перераспределению между госпредприятиями, исполнительными органами государственной власти РТ, госучреждениями;
- передаче на условиях концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве;
- передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление;
- приватизации;
- передаче в собственность муниципальных образований, федеральную собственность;
- предоставлению субъектам МСП и самозанятым гражданам, не являющимся ИП;
- ремонту, в том числе капитальному, или реконструкции;
- завершению строительством;
- списанию.
Результатом инвентаризации имущества казны РТ и комплексной инвентаризации имущества является вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. Основными способами указано:
- перераспределение имущества между госпредприятиями, исполнительными органами государственной власти РТ, госучреждениями;
- передача на условиях концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, включение в перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для предоставления субъектам МСП;
- получение возобновляемых доходов, то есть передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление;
- получение невозобновляемых доходов, то есть реализация на торгах, внесение в уставной капитал юрлиц в соответствии с законодательством.
Органам местного самоуправления Кабмин Татарстана рекомендовал обобщать результаты инвентаризации муниципального имущества и утверждать перечень неиспользуемых объектов недвижимости. При этом надо указать причины неиспользования, разделить объекты на группы. Результаты инвентаризации необходимо каждый год направлять в Министерство земельных и имущественных отношений РТ, которое уполномочено вести перечень неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в республиканской собственности.
В апреле 2021 года сообщалось, что в Татарстане не используется более 1 200 объектов недвижимости, которые находятся в муниципальной и республиканской собственности. Из них порядка 237 объектов находились в собственности РТ, а еще 971 объект площадью 300 тыс. кв. м находился в муниципальный собственности.
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