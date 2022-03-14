Власти Татарстана утвердили порядок инвентаризации госимущества

Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана утвердили порядок проведения инвентаризации недвижимого имущества, находящегося в собственности республики, и его вовлечения в хозяйственный оборот. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, основными целями инвентаризации имущества казны РТ и комплексной инвентаризации имущества являются повышения эффективности его использования и увеличение доходов бюджетов соответствующих уровней путем организации достоверного учета объектов. Также с ее помощью власти намерены выяснить фактическое техническое состояние объектов и составлять план мероприятий, направленных на его улучшение.

Кром того, целью инвентаризации в документе указано выявление объектов недвижимости, на которые право собственности не зарегистрировано в установленном порядке, а также неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению объектов. Также с помощью инвентаризации власти Татарстана хотят вычислять объекты незавершенного строительства.

Фото: Максим Платонов (архив)

Задач у инвентаризации всего четыре. Выявление фактического наличия имущества и его сопоставление с реестром государственной собственности РТ, проверка полноты его содержания. Еще одна задача — анализ и повышение эффективности использования имущества, а также государственная регистрация права собственности и поставка на государственный кадастровый учет выявленного неучтенного имущества.

По результатам инвентаризации имущества казны РТ и комплексной инвентаризации имущества формируются перечни имущества, подлежащего:

перераспределению между госпредприятиями, исполнительными органами государственной власти РТ, госучреждениями;

передаче на условиях концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве;

передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление;

приватизации;

передаче в собственность муниципальных образований, федеральную собственность;

предоставлению субъектам МСП и самозанятым гражданам, не являющимся ИП;

ремонту, в том числе капитальному, или реконструкции;

завершению строительством;

списанию.

Результатом инвентаризации имущества казны РТ и комплексной инвентаризации имущества является вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. Основными способами указано:

перераспределение имущества между госпредприятиями, исполнительными органами государственной власти РТ, госучреждениями;

передача на условиях концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, включение в перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для предоставления субъектам МСП;

получение возобновляемых доходов, то есть передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление;

получение невозобновляемых доходов, то есть реализация на торгах, внесение в уставной капитал юрлиц в соответствии с законодательством.

Фото: Максим Платонов (архив)

Органам местного самоуправления Кабмин Татарстана рекомендовал обобщать результаты инвентаризации муниципального имущества и утверждать перечень неиспользуемых объектов недвижимости. При этом надо указать причины неиспользования, разделить объекты на группы. Результаты инвентаризации необходимо каждый год направлять в Министерство земельных и имущественных отношений РТ, которое уполномочено вести перечень неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в республиканской собственности.

В апреле 2021 года сообщалось, что в Татарстане не используется более 1 200 объектов недвижимости, которые находятся в муниципальной и республиканской собственности. Из них порядка 237 объектов находились в собственности РТ, а еще 971 объект площадью 300 тыс. кв. м находился в муниципальный собственности.





Татьяна Демина