В Татарстане не используются 1200 объектов госнедвижимости

В Татарстане не используются более 1200 объектов недвижимости, которые находятся в муниципальной и республиканской собственности, сообщили в пресс-службе президента РТ.

На совещании в правительстве Татарстана первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев рассказал о проведении инвентаризации объектов недвижимости.

Всего не используется порядка 237 объектов, которые находятся в республиканской собственности и составляют 99 тыс. кв. м. Также 971 объект с площадью 300 тыс. кв. м находится в муниципальный собственности.

Все здания поделили на четыре группы.

Первая — «Объекты незавершенного строительства». В ней выявили 26 объектов площадью застройки 62 тыс. кв. метров.

Вторая — «Незадействованные объекты, необходимые для развития отрасли». В данной группе выявлено 276 объектов площадью 88 тыс. кв. метров.

Третья — «Незадействованные объекты, пригодные для использования в иных отраслях». В указанной группе выявлен 601 объект площадью 182 тыс. кв. метров.

Четвертая — «Незадействованные объекты, находящиеся в аварийном состоянии». В данной группе выявлено 305 объектов площадью 67 тыс. кв. метров.

Отмечается, что большинство объектов — это учреждения здравоохранения.

Ранее выяснилось, что десятки (если не сотни) тысяч объектов недвижимости татарстанцев включены в ЕГРН с недостоверными или неполными характеристиками, что может повлечь за собой как минимум штраф (от 5 до 10 тыс. рублей), как максимум — лишение прав на него.

Алексей Нечаев